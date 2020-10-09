Дальнереченск, Приморский край, , 04:48 — REGNUM Резонансная история с «золотым» уличным туалетом, построенном в Дальнереченске Приморья, получила продолжение — глава городского округа Сергей Васильев уволил причастного к строительству чиновника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Уличный общественный сортир был построен в частном секторе по просьбе жителей трёх двухэтажных домов, в которых никогда не было туалетов.

Кроме дощатого туалета также оборудовали площадку для сбора ТКО.

По информации правительства Приморского края, Сергей Васильев поручил провести служебную проверку по факту строительства этого сооружения, стоимостью более 400 тыс. рублей. По результатам проверки, начальник управления ЖКХ уволен.

Как сообщало ИА REGNUM, синее деревянное сооружение на две кабинки с дырками в полу появилось в Дальнереченске после проведённого аукциона на сайте госзакупок.

Заказчиком закупки «Выполнение работ по устройству уличного туалета и выгребной ямы на улице Ясной, дом 13 в Дальнереченске» выступило МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа». Участник аукциона был один — ООО «Строительная компания «Мастер».

Работы были оплачены из городского бюджета.