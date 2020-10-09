Пекин, , 03:53 — REGNUM На материковой части Китая выявлен 21 новый «импортный» случай COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 9 октября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных» случаев в Китае достигло 2972 с начала эпидемии. Из общего числа новых случаев, 10 пришлось на провинцию Шэньси, шесть — на Шанхай, три — на провинцию Гуандун и два — на провинцию Ляонин.

Из общего числа «импортных» заболевших, 2766 пациентов были выписаны из больниц по выздоровлении, 206 человек продолжают получать медицинскую помощь, включая одного в тяжелом состоянии. Смертей не зафиксировано.