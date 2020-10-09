Москва, , 03:46 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации в Рязанской области, объявленный из-за пожара на военных складах, снимается с 08:00 9 октября 2020 года, сообщил журналистам заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

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По его словам, сейчас арсенал не представляет никаких угроз для жителей, пожар на складах локализован, выполнены другие задачи по ликвидации угрозы.

«Открытого горения и взрывов на арсенале нет. Арсенал абсолютно локализован, — сказал Булгаков. — Есть возгорания в лесных массивах на расстоянии 6−8 км, абсолютно не являющиеся последствиями деятельности арсенала. Это естественный пожар, природный, и мы помогаем местным органам власти его локализовать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Рязанской области был объявлен режим ЧС из-за вспыхнувшего накануне, 7 октября, пожара на территории воинской части. Были эвакуированы тысячи человек, есть пострадавшие.

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