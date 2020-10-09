Москва, , 03:11 — REGNUM Сезонный подъём заболеваемости COVID-19 делает нежелательными поездки на юг с детьми, лучше провести время дома, заявила 8 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Российской газете».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

«Сомневаюсь, что будет правильным решением ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, это тоже перелеты, — сказала она. — Сезонный подъем сегодня идет во всем мире. И в России».

Попова добавила, что свободное время лучше провести с ребёнком дома или на даче, на свежем воздухе.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что главным условием правильного использования защитных масок во время эпидемии является их замена через 2−3 часа ношения.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор рассказал о правильном использовании масок