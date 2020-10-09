Пекин, , 03:04 — REGNUM Общее число пассажирских поездок железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом в Китае за время национальных праздников достигло 62,12 млн за время восьмидневных национальных праздников в стране, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

В период с 1 по 8 октября в общей сложности 379 млн поездок автомобильным транспортом было совершено по Китаю при среднем количестве поездок в день на уровне 47,37 млн, что на 30,39% ниже в годовом исчислении.

Поток транспорта на дорогах страны за время праздников оставался на стабильно высоком уровне. В то же время количество поездок водным транспортом достигло 7,36 млн при 920 тыс. поездок в день в среднем, что на 83,28% ниже в годовом исчислении.

Количество поездок железнодорожным транспортом превышало 10 тыс. в день, сообщили в компании China State Railway Group Co., Ltd. С 1 по 8 октября Китай праздновал День образования КНР и Праздник середины осени, которые в этом году пришлись на одну дату.