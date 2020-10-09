Шанхай, Китай, , 02:58 — REGNUM Шанхай принял 8,83 млн туристов за время празднования Дня образования КНР в период с 1 по 8 октября, которые обеспечили выручку на уровне 13,5 млрд юаней (около $2 млрд), сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Общее число визитов за указанный срок составило лишь 75% от аналогичного периода годом ранее, а общая выручка от туризма достигло 80% от аналогичного периода годом ранее.

С 1 по 7 октября туристы, прибывшие в город из-за его пределов, потратили здесь 8,84 млрд юаней, что на 32,8% больше, чем неделей ранее. Свыше 150 ключевых туристических достопримечательностей приняли 8,6 млн туристов, что на 4% больше в годовом исчислении.

Напомним, что с 1 по 8 октября весь Китай праздновал День образования КНР и Праздник середины осени, которые в этом году совпали по датам.