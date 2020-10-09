Загреб, , 03:03 — REGNUM Согласно новым мерам итальянского правительства, граждане Хорватии при въезде в страну с 8 октябрь 2020 года больше не обязаны сдавать мазок на коронавирус. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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Новое положение было опубликовано на сайте итальянского министерства иностранных дел. Греция и Мальта также больше не входят в список стран, граждане которых обязаны предоставить мазок при въезде в Италию в течение 48 часов, как это было предусмотрено раннее с 12-ого августа. В этот список теперь входят Бельгия, Франция, Нидерланды, Чехия и Испания.

Однако для граждан Румынии и Болгарии до 15 октября продлевается запрет на поездки в Италию. Кроме того, в Италию запрещено приезжать из Сербии, Боснии и Герцеговины, Косово, Северной Македонии. В Италии до 31 января 2021 года также продлевается режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.