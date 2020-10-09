Тегеран, , 07:47 — REGNUM 8 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 230 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 27 888. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Садат Лари отметила, что с учетом 230 новых жертв их общее число по стране возросло до 27 888. «За последние 24 часа было обнаружено около 4392 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2052 человека госпитализированы», — заявила пресс-секретарь.

По её словам, в общей сложности 488 236 иранцев подверглись заражению опасным вирусом, около 399 300 из них выздоровели и выписались из больниц. Салат Лари отметила, что около 4335 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Пресс-секретарь также сообщила, что до сих пор в Иране было проведено 4 232 064 обследования на наличие вируса.