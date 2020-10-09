Алжир, , 02:11 — REGNUM В Алжире за прошедшие сутки выявили 138 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба алжирского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на алжирской территории достигло 52 658. Также за 8 октября в стране скончались еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Алжире жертвами осложнений COVID-19 стали 1783 человека.

За минувшие сутки в стране также выздоровел 101 пациент, всех выздоровевших уже выписали из медучреждений. Всего в Алжире с болезнью справились 36 958 человек.