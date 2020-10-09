Пекин, , 02:05 — REGNUM Транспортные операторы Китая наблюдают растущий спрос на поездки в связи с возвращением китайцев домой после восьмидневных национальных праздников, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Всего 13 млн железнодорожных поездок ожидается за 8 октября. Для удовлетворения возросшего спроса транспортные власти ввели дополнительно 1234 поезда, сообщили в компании China State Railway Group Co., Ltd.

Число железнодорожных поездок в Китае превышало 10 млн все восемь дней праздников. Для того, чтобы удовлетворить спрос на перевозки в авиационном секторе, перевозчики начали использовать широкофюзеляжные самолеты на 30 популярны маршрутах, связывающих города Сиань, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Ханчжоу.

Транспортный сектор сохранил стабильность, несмотря на пиковые нагрузки, сообщили в Министерстве транспорта КНР.

Напомним, что с 1 по 8 октября Китай праздновал День образования КНР и Праздник Середины осени, которые в этом году совпали на одну дату.