Ухань, Китай, , 01:51 — REGNUM Столица центральной китайской провинции Хубэй город Ухань, некогда наиболее других городов страны пострадавших от эпидемии COVID-19, оформил 1,83 млн исходящих железнодорожных поездок за восемь дней национальных праздников в Китае, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Как сообщили в компании China Railway Wuhan Group Co., Ltd., которая обеспечивает железнодорожные услуги в Хубэе и ряде районов провинций Хэнань и Аньхой, данный показатель составил 70% от аналогичного периода годом ранее.

Около 630 тыс. пассажиров воспользовались железнодорожным транспортом за время национальных праздников. Три крупнейших вокзала города — «Ухань», «Учан» и «Ханькоу» обслужили 33% от общего числа поездок.

Напомним, что с 1 по 8 октября Китай отмечал сдвоенные праздники — День образования КНР и Праздник Середины осени.