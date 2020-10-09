Пекин, , 01:46 — REGNUM Пекин посетило боле 9,98 млн туристов за восемь дней празднования Дня образования КНР и Праздника середины осени, которое завершилось 8 октября, сообщили в Пекинском муниципальном бюро культуры и туризма.

Из общего числа визитов более 4,07 млн человек прибыли из-за пределов Пекина, что на 5,4% больше в годовом исчислении. Жители Пекина в туристической активности города совершили 5,91 млн визитов, что на 10,6% больше в годовом исчислении.

Выручка от туризма в китайской столице достигла 2,39 млрд юаней (около $351 млн) за время праздников, что на 25% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Напомним, что с 1 по 8 октября весь Китай отмечал День образования КНР и Праздник середины осени. Оба праздника в этом году совпали по датам.