Пекин, , 01:36 — REGNUM Туристические достопримечательности по всему Китаю приняли 637 млн гостей за время празднования Дня образования КНР и Праздника Середины осени с 1 по 8 октября, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Министерства культуры и туризма КНР, данный показатель составил 79% от общего числа гостей за время аналогичных праздников в 2019 году. Выручка от туризма достигла 466,56 млрд юаней (около $68,5 млрд) или 69,9% от выручки, полученной годом ранее.

Напомним, с 1 по 8 октября текущего года весь Китай праздновал сдвоенные национальные праздники — День образования КНР и Праздник Середины осени, которые стартовали одновременно, 1 октября.