Пекин, , 01:31 — REGNUM Парки Пекина, включая Музей китайских садов и ландшафтной архитектуры Пекина приняли 2,8 млн гостей за время восьмидневных национальных праздников, закончившихся 8 октября, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Муниципальной администрации центра парков Пекина, пиковое число посетителей 11 муниципальных парков Пекина 3 октября достигло 412 тыс. гостей. Зрители смогли насладиться художественными представлениями, цветочными шоу, выставками и научно-популярными мероприятиями, которые имели место в парках.

Летний дворец по загруженности приблизился к 100% со 2 октября, по данным платформ заказа билетов, в то время как Парк Небес, Парк Цзиншань и Пекинский зоопарк были загружены на 80%.

Напомним, что с 1 по 8 октября весь Китай праздновал День образования КНР и Праздник Середины осени, которые в этом году совпали по дате.