Рамалла , , 01:30 — REGNUM В Палестине за прошедшие сутки выявили 416 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба палестинского минздрава.

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Ведомство отмечает, что к 8 октября в стране подтвердили уже 54 355 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Из них 39 505 были выявлены на Западном берегу реки Иордан, 11 099 в Восточном Иерусалиме и 3 751 в секторе Газа.

Также за минувшие сутки в Палестине скончались еще четыре человека от болезней, вызванных новым коронавирусом. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 422 пациента.