Орел, , 01:20 — REGNUM Власти Орловской области приняли решение о возобновлении работы круглосуточных учетно-заградительных постов для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили 8 октября в пресс-службе администрации региона.

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По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, выявляемость COVID-19 в Москве приближается к пиковым значениям весны, а московское направление является одним из самых опасных с точки зрения распространения коронавируса.

«Поэтому принято решение о возобновлении работы учетно-заградительных постов в Орловской области», — сказал он.

Заградительные посты на федеральных автомобильных трассах начнут работать в регионе с 12 октября.

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