Вашингтон, , 23:49 — REGNUM В игре Fall Guys во втором сезоне появится скин (образ персонажа) ежа Соника. Об этом 8 октября сообщил портал Game Rant.

Издание обратило внимание, что в сеть утекла соответствующая информация, изображение скина было опубликовано на Twitter-странице пользователя HypexFG. Издание отмечает, что этот инсайдер считается надёжным, ранее он предоставлял правдивую информацию о Fortnite.

https://twitter.com/HypexFG/status/1314218672790142976

Релиз Fall Guys: Ultimate Knockout состоялся 4 августа 2020 года. Эта многопользовательская игра выполнена в жанрах «королевской битвы», платформера (для завершения уровня игроки перемещаются по платформам) и аркады. Ранее разработчики показали геймерам новую средневековую страссу.

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