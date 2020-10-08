Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Мобильную версию многопользовательской игры Dead by Daylight скачали уже более 10 млн раз. Об этом 8 октября сообщил журнал Game Rant.

В честь этого события студия Behavior Interactive объявила, что геймеры смогут получить новую одежду для таких персонажей, как Дэвид Кинг и Мег Томас. Компания также сообщила, что в ближайшие несколько месяцев в Dead by Daylight добавят новый контент, кроме того, игра получит ряд улучшений.

Релиз Dead By Daylight на платформах Android, iOS состоялся 16 апреля 2020 года. Игра представляет собой многопользовательский ассиметричный (игры, в которых одному геймеру противостоит группа других игроков) survival horror (выживание в атмосфере фильмов ужасов).

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