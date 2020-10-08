Вашингтон, , 23:27 — REGNUM Креативный директор проекта космического симулятора Star Wars: Squadrons Ян Фрейзер объяснил, почему у игры не будет DLC (платных дополнений). Об этом 8 октября сообщил портал Game Rant.

Когда Фрейзеру задали соответствующий вопрос, он сказал: «Никогда не говори никогда», при этом отметив, что создатели игры не рассматривают её как игру-сервис.

Разработчик заявил, что команда проекта не хочет следовать тому пути, которому следуют многие сегодняшние создатели игр, сначала выдавая недоделанный продукт, а впоследствии предлагая дополнения. Он добавил, что студия Motive при реализации проекта Star Wars: Squadrons попытались реализовать «олдскульный» подход.

«Вы заплатили 40 долларов, это игра, и она совершенно самостоятельная. Мы не планируем добавлять больше контента», — подчеркнул Фрейзер.

Напомним, релиз Star Wars: Squadrons состоялся 2 октября 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Игра предлагает геймерам выступить в качестве пилотов истребителей из вселенной «Звёздных войн».

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