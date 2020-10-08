Париж, , 23:26 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 32 521 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 66 пациентов. Об этом в четверг, 8 октября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 18 129 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 671 тыс. Ранее, 7 октября, во Франции было зафиксировано 18 746 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Напомним, как сообщили в Le Figaro 8 октября, депутат Сената Франции от департамента Ду Жан-Франсуа Ложон, будучи зараженным SARS-CoV-2, несколько дней посещал заседания верхней палаты парламента, думая, что «просто болеет гриппом».

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