Москва, , 23:10 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались ещё 33 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили вечером 8 октября в оперативном штабе столицы.

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Отмечается, что у всех пациентов был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Согласно последним данным, всего в Москве выявлено уже более 318 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 3323 случая — за последние сутки. Скончались 5530 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц свыше 257 тысяч человек.