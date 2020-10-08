Вашингтон, , 23:07 — REGNUM Разработчики игры Call of Duty: Black Ops Cold War опубликовали информацию о предстоящем бета-тестировании игры, а также его график. публикация была размещена 8 октября на Twitter-странице франшизы.

Стало известно, что новая карта Cartel, информация о которой ранее «утекла» в сеть, войдёт в список карт для тестирования. В него также вошли Miami, Moscow и Satellite для боев в формате 6 на 6, и Crossroads и Armada для сражений в формате 12 на 12.

Геймерам, участвующим в тестировании, будут доступны режимы Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination и Combined Arms Domination.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1314219031923101696

Бета-тестирование ПК-версии Call of Duty: Black Ops Cold War начнётся 15 октября 2020 года. Ранее разработчики опубликовали системные требования игры.

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