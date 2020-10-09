Ижевск, , 00:03 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, которые были анонсированы ранее.

В частности, документ предполагает запрет на работу учреждений общественного питания в ночные часы. С 23:00 до 7:00 по местному времени рестораны, кафе, столовые и другие организации общепита могут работать только в режиме доставки или навынос.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ школьные каникулы в регионы продлены на одну неделю. В школах, которые учатся по триместрам, каникулы будут продлены на одну неделю — они начнутся с 12 октября. В школах, где обучение происходит по четвертям, осенние каникулы начнутся на одну неделю раньше — с 26 октября.

Сейчас в школах Ижевска на карантин закрыты 69 классов.

Предыдущее изменение в указ было связано с введением на территории республики обязательного масочного режима. Оно начало действовать 11 сентября.