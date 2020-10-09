Москва, , 07:20 — REGNUM В Москве утвержден предмет охраны бывшего чайного магазина Перлова, расположенного на улице Мясницкая. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Объект известен тем, что выполнен в псевдокитайском стиле. Эксперты описали все архитектурные и декоративные элементы, формирующие облик исторического здания и его интерьеры.

«Это замечательное здание — важная часть архитектурного облика Мясницкой улицы и Москвы в целом. Теперь его реставрацию можно будет проводить только в соответствии с утвержденным предметом охраны», — заявила Сергунина.

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