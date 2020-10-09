Москва, , 01:08 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о беспокойстве Кремля на счёт динамики роста заболеваемости COVID-19 вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 8 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Многие не оказались солидарны с беспокойством представителя Кремля. Для граждан рост заболеваемости был совершенно ожидаем. Граждане уверены, что главы регионов, которым был вручен контроль за ситуацией, справятся со своей задачей.

«Да всем понятно было, что осенью число заражений увеличится из-за плохой погоды, холодов и связанного с ними снижения иммунитета. Путин, разумеется, мониторит обстановочку, но правильно, что и в этот раз доверил особые полномочия главам регионов. Все-таки у них есть мартовский опыт, и они должны хорошо ориентироваться в ситуации именно в их регионе, а также детали мобилизации системы здравоохранения: сколько осталось мест в больницах, доступное оборудование и т.п.», — пишет Мария С.

Другие же уверены, что все трудности с распространением коронавируса по территории России, а также сложностями у населения, в связи с ограничениями, лежат как раз на плечах глав регионов. Со своей задачей, считают люди, чиновники не справляются.

«Все очень просто Кремль говорит, а выполнять никто не рвётся. Привыкли. Самое главное — сказать, пообещать, а дальше кто как может. За всё время пандемии в больницах так порядок и не навели, потому что если это эпидемия, закон должен быть один для всех. А не то что скинули всё на регионы и там что хотят, то и делают», — написал Алексей Щ.

Нашлись и те, кто увидел противоречие, которое заключается в том, что власти Российской Федерации стремятся защитить своё население, вводят ограничения и просят сидеть по домам, но в то же время позволяют путешествовать и скапливаться большим количествам граждан в одном месте.

«Самолёты в Сочи полные. Поезда то же самое. Все сидят рядом друг с другом. Черноморское побережье открыто к посещению. Народ ходит толпами. А в Москве 50% работников должны работать удалённо. Кремль одной рукой разрешает, второй типа ограничивает. Этот бред в нынешней России поражает», — пишет пользователь под псевдонимом Platonov.

Отдельные комментаторы уверены, что вина за распространение коронавируса на населении, которое обосновывается тем, что люди пренебрегают ношением масок и перчаток, призваны только для того, чтобы переложить вину с представителей власти. Если бы население соблюдало все рекомендации, считают люди, чиновники придумали бы что-нибудь еще.

«Было бы интересно посмотреть, что они бы сказали, если бы весь народ даже на улице носил маски и перчатки. Наверное, ссылались бы на не одевание бахил или хождение в одежде не по сезону, вплоть до езды на шипованной резине в +15 и прочее», — поделился мнением пользователь Алексей.

напомним, 8 октября преcс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен динамикой роста случаев коронавируса.