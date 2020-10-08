Варшава, , 21:31 — REGNUM Польская студия People Can Fly объявила, что релиз её игры Outriders состоится в 2021 году. Об этом компания сообщила 8 октября на своей Twitter-странице.

Outriders выйдет на платформах PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One и ПК 2 февраля 2021 года. Таким образом, подтвердились слухи о том, что разработчики решили отложить релиз игры на несколько месяцев.

Изначально они заявили, что она выйдет в «праздники» 2020 года. People Can Fly также выложила в сеть анонсирующий ролик и сообщила, что Outriders будет кроссплатформенной игрой.

https://twitter.com/Outriders/status/1314234095577120768

Outriders выполнена в жанре шутера от третьего лица с элементами ролевой игры. Геймерам предложат выступить в роли исследователей, которые будут искать таинственный сигнал на чужой планете.

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