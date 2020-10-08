Кэри, США, , 21:18 — REGNUM Онлайн-магазин видеоигр Epic Games Store назвал игры, которые он будет бесплатно раздавать в рамках своей следующей еженедельной акции. Информация была опубликована 8 октября на сайте сервиса.

После 15 октября пользователи платформы смогут бесплатно добавить в свою библиотеку хоррор-игру Amnesia: A Machine for Pigs. Им также временно станет доступен симулятор управления королевством Kingdom New Lands.

Напомним, сейчас геймеры могут добавить в свою библиотеку Epic Games Store игру Abzu про подводный мир, а также тактический шутер (упор сделан на применение огнестрельного оружия) Rising Storm 2: Vietnam.

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