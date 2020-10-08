Женева, Швейцария, , 20:39 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 338 779 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период с начала пандемии. Об этом сообщает 8 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Как уточняется, общее число выявленных инфицированных достигло 36 002 827 человек.

Сообщается также, что за сутки во всём мире скончались ещё по меньшей мере 5514 больных COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 049 810.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 271 421 новом случае заражения коронавирусом и 4427 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.