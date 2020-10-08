Чикаго, США, , 20:25 — REGNUM Владельцы копии Mortal Kombat 11 смогут бесплатно обновить игру до версии для консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. Об этом 8 октября разработчики сообщили в трейлере, опубликованном на YouTube-канале франшизы.

Студия NetherRealm разместила соответствующую информацию в конце ролика, не став делать какого-то специального анонса. Создатели игры дали понять, что она получит «визуальные улучшения», кросс-игру и её можно будет запустить с разрешением 4K (динамическим). Кроме того, в версии для новых консолей будет значительно сокращено время загрузки.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что следующее дополнение добавит в Mortal Kombat 11 трёх новых персонажей Рейна, Милину и Рэмбо. Его релиз запланирован на 17 ноября 2020 года.

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