Челябинск, , 20:16 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области фельдшер скорой помощи Владимир Колесников оштрафован за пост в социальной сети. Об этом сообщает профсоюз медработников «Действие».

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Административное дело было открыто в июле. Поводом стала запись, содержащая критику по поводу ситуации с оказанием медицинской помощи в условиях коронавирусной инфекции. Сам гражданин настаивал на том, что это был его запрос в адрес чиновников. Тем не менее мировой судья оштрафовал его за злоупотребление свободой массовой информации на 30 тыс. рублей.

Отметим, что 5 октября Орджоникидзевский райсуд рассмотрел его жалобу на это решение и оставил его без изменения. Колесников намерен обжаловать судебный акт в облсуде.