Чикаго, США, , 20:16 — REGNUM Новое дополнение добавит в игру Mortal Kombat 11 трёх новых персонажей. Анонсирующий трейлер студия NetherRealm опубликовала 8 октября на YouTube-канале франшизы.

Поклонники Милины наконец-то получат возможность вновь сыграть за эту героиню, в игре также появится Рейн. Однако самым примечательным бойцом дополнения станет Рэмбо.

В трейлер показано, как Рейн охотится за таркатаном (раса в игре), однако Милина забирает у него добычу прямо из-под носа. В следующий момент из джунглей выходит Рэмбо, бросая вызов противникам.

Релиз Kombat Pack 2 Mortal Kombat II: Ultimate состоится 17 ноября 2020 года. Стоит отметить, что ранее в Mortal Kombat 11 появился такой персонаж, как Терминатор, что позволит геймерам проводить бои между ним и Рэмбо.

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