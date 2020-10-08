Ханты-Мансийск, 8 октября 2020, 19:47 — REGNUM Губернатор Югры Наталья Комарова заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте.
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»Друзья! У меня ПЦР+, чувствую себя нормально. Перехожу на удалёнку. Работаем в онлайне. Пожалуйста, берегите себя, близких и окружающих», — написала глава региона.
Жители ХМАО желают в комментариях Наталье Комаровой скорейшего выздоровления.
Напомним, в ХМАО наблюдается рост числа заражений коронавирусом. За минувшие сутки в регионе на 8 октября выявлено 175 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Днём ранее суточный прирост заражений в Югре составлял 169 случаев.