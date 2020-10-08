Каменск-Уральский, Свердловская область, , 19:32 — REGNUM Глава Каменска-Уральского (Свердловская область) Алексей Шмыков заявил, что заразился коронавирусом. Об этом мэр сказал в официальном видеообращении.

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По словам градоначальника, он сдавал тест на COVID-19 в плановом режиме. «Симптомов нет, ковид подтвердился», — сказал Шмыков.

У других чиновников результаты оказались отрицательными. Теперь мэр будет работать две недели удалённо.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области умерли от COVID-19 уже 633 человека.

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