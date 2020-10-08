Москва, , 18:59 — REGNUM Пандемия коронавируса может быть «последним звонком» для человечества, приближающегося к «точке невозврата», заявил 8 октября патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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»Главный вывод, который мы должны сделать из напасти, обрушившейся на весь род человеческий, — это то, что такие события не могут происходить вне божественного промысла. Это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас», — сказал он во время проповеди в храме князя Александра Невского в Переделкине.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что, «быть может, род человеческий дошёл до некой точки, и, чтобы она не оказалась точкой невозврата, Господь погружает нас в такую ситуацию, чтобы мы могли увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, всё напряжение ума и воли».

В настоящее время «сам Бог предоставляет нам возможность о многом подумать, многое переосмыслить», заключил патриарх Кирилл.