Санкт-Петербург, , 19:03 — REGNUM Общественный транспорт Петербурга уже потерял 24% своего пассажиропотока. Об этом 8 октября сообщили в Смольном. Центр управления транспортом (ЦУТ) зафиксировал показатель 7 октября 2020 года и сравнил его с аналогичной датой 2019 года.

Тролейбусы Дарья Драй © ИА REGNUM

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В последнюю неделю — с 1 октября — общественным транспортом воспользовались на 100 тыс. петербуржцев меньше, чем год назад.

Чиновники полагают, что это связано с мерами против коронавируса: работодателям вновь рекомендовали перевести сотрудников на удаленку, а пожилым петербуржцам — самоизолироваться.

В Смольном напомнили, что в транспорте обязательно следует носить маски и перчатки, а жителям старше 65 лет лучше оставаться дома.