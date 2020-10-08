Эрбле, , 19:07 — REGNUM Глава национальной полиции Франции Фредерик Во осудил нападение трех человек на двух полицейских в коммуне Эрбле департамента Валь-д'Уаз как «жестокое и неприемлемое». Об этом в четверг, 8 октября, сообщает Le Figaro.

В своем заявлении Во выразил мысль о том, что полицейские, которые были ранены из собственного табельного оружия вечером 7 октября, «стали жертвами жертвами покушения на убийство, которое поражает своей дикостью и гнусностью». «Это дело возмущает нас и вызывает полное непонимание», — добавил глава французского полиции.

Напомним, вечером 7 октября во французском департаменте Валь-д'Уаз трое злоумышленников напали на двух полицейских, украли у них табельное оружие и затем выстрелили из него, ранив стражей порядка. Ранее преступление осудил премьер-министр Франции Жан Кастекс, назвав его «гнусным».

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