Москва, , 18:57 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала победителя конкурса, который она объявила год назад. Захарова сочинила слова песни и хотела найти автора мелодии.

В конкурсе победила народная артистка Чечни Айна Гетагазова. Она стала и исполнителем песни «Лезгинка». По словам Захаровой, выбор победителя был возложен ею на комиссию профессионалов, но и ее мнение учитывалось.

Выбор музыки и исполнительницы был обусловлен тем, что Айна Гетагазова поразила Захарову «своей статью, красотой, грацией, колоритом, которая сочетает и кавказскую культуру, и при этом роль современной женщины». Об этом представитель МИД рассказала в эфире «Русского радио».

По словам Захаровой, лезгинка — это ее «музыкальная слабость», и отношение к этой музыке у нее особое с детства.