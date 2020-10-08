Петропавловск-Камчатский, , 18:51 — REGNUM О превышении концентрации трёх загрязняющих веществ у берегов Камчатки, где была зафиксирована массовая гибель морских обителей, сообщили 8 октября в пресс-службе Минприроды РФ.

Анализ, проведённый Дальневосточным межрегиональным управлением Росприроднадзора, проб воды в Халактырском пляже и в Авачинском заливе показал, как отмечают в Минприроды, превышение концентраций следующих веществ: «В проанализированных образцах замечено превышение фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего — в 6,7 раза, фенола общего — в 2,9 раза».

Комментируя ситуацию, возглавляющий Управление государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприроднадзора Владимир Чернышев заявил, что химанализ донных отложений требует предварительной процедуры пробоподготовки.

Имеется в виду химический анализ нефтепродуктов, тяжёлых металлов, включая ртуть, солей (нитратов, фосфатов, хлоридов, сульфатов). Это, возможно, покажет наличие в донных отложениях опасных загрязняющих веществ, например цианидов, бензапирена, фенолов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о загрязнении воды Тихого океана у побережья Камчатки стало известно 29 сентября. Ситуация находится на федеральном контроле.

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