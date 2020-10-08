Москва, 8 октября 2020, 18:41 — REGNUM Российские моряки спасены из плена африканских пиратов благодаря настойчивым действиям дипломатов посольств России в странах Африки и содействию российского бизнесмена Олега Дерипаски. Благодарность от лица МИД РФ выразила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Олег Дерипаска
Олег Дерипаска
Kremlin.ru

«6 октября, благодаря содействию российского бизнесмена Олега Дерипаски, российские моряки, а также гражданин Украины и Гвинеи были перевезены в безопасное место, откуда вскоре отправятся домой. Долгожданного освобождения моряки ждали с 9 мая. Тогда нигерийские пираты напали на научно-исследовательское судно и грузовой корабль, в палаточном лагере на берегу океана, недалеко от Лагоса, где содержались похищенные, моряки были лишены не только возможности получения и оказания первой медицинской помощи, но даже еды и воды» — рассказала Захарова.

«Олег Дерипаска хорошо знаком с реалиями Африки, его компании присутствуют в Гвинее, Нигерии и, к сожалению, за годы работы сталкивались с необходимостью противостоять масштабными эпидемиям, лихорадке Эбола в Гвинее, и в том числе с освобождением заложников», — добавила Захарова.

Ранее в СМИ сообщалось, что в данный момент освобождённые из пиратского плена моряки из России находятся в региональном штабе ВМС Нигерии в г. Порт-Харкорт, где перед возвращением на родину ими будет пройден медосмотр. Кроме того, уточняется, что медики оценивают состояние их здоровья как удовлетворительное.

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