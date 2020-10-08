Париж, , 18:52 — REGNUM В условиях быстрого распространения вируса SARS-CoV-2 во французском департаменте Иль-де-Франс ввели «белый план» по борьбе с пандемией, который подразумевает быструю мобилизацию большего количества санитарных ресурсов. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает Reuters.

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О введении «белого плана» объявил глава Регионального агентства по здравоохранению Орельен Руссо. «Ввиду возможной нехватки коек в отделениях реанимации, я обратился к директорам медицинских учреждений с просьбой перейти к «белому плану», который позволит им использовать все ресурсы», — пояснил Руссо.

Напомним, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 18746 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 653 тысяч.

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