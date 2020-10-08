Йошкар-Ола, , 18:37 — REGNUM Проектный офис «Центра управления регионом» (ЦУР) Марий Эл может начать работу уже в ноябре текущего года, разместившись в здании Общественно-политического центра. По словам министра внутренней политики республики Михаила Данилова, существующая сейчас форма обратной связи граждан и власти, которая описана Федеральным законом №59, хорошая, однако громоздкая форма, которая не позволяет оперативно реагировать на жалобы населения.

В регионе функционирует система инцидент-менеджмента, позволяющая обнаруживать жалобы в социальных сетях. Только за сентябрь через соцсети поступило более 550 обращений от жителей республики, а с начала года было опубликовано около 12 тыс. жалоб. Кроме того, активно внедряется платформа обратной связи, которая позволяет обращаться посредством портала Госуслуги или сайты министерств и ведомств.

«ЦУР — это еще более масштабная система, которая не только в техническом, но и организационном уровне, объединит в себе и инцидент-менеджмент, и платформу обратной связи, а также добавит новый функционал — составление тепловых карт проблем, где мы в режиме реального времени сможем видеть, где в регионе есть «горячие» точки», — цитирует Данилова «Медиапоток».

Он добавил, что все траты по созданию ЦУР берет на себя федеральный центр.

Замглавы департамента информатизации и связи Марий Эл Анатолий Кадыков подчеркнул, что работа ЦУР будет базироваться на четырех принципах: «Все знаем», «Быстро решаем», «Не допускаем» и «Информируем».

Система будет оперативно собирать поступающие по всем каналам данные и передавать в нужные структуры для скорейшего принятия решения.

Как сообщало ИА REGNUM, документ о создании проектного офиса ЦУР был подписан правительством республики еще в августе текущего года. В структуру проектного офиса вошли куратор — зампред правительства Марий Эл, глава департамента информатизации и связи республики — ответственный исполнитель, руководитель ЦУР — глава АНО (автономной некоммерческой организации) по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникации «Диалог регионы» в Марий Эл. Отвечать за отраслевые блоки в деятельности ЦУР будут заместители руководителей органов исполнительной власти по тематикам: жилищно-коммунальное хозяйство, твердые бытовые отходы, энергетика, образование, здравоохранение, дорожное хозяйство, транспорт, социальная защита.