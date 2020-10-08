Воронеж, , 18:05 — REGNUM В Воронеже поликлиники временно приостановили плановый приём взрослых пациентов, сообщила пресс-служба правительства региона. Как сообщает ИА REGNUM, причиной такого решения стало ухудшение эпидемиологической ситуации.

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В обычном режиме продолжают работу детские поликлиники и женские консультации.

Также врачи продолжат принимать пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, а также с новообразованиями — независимо от того, имеется ли у них подтверждённый диагноз или только подозрение.

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