Владикавказ, , 17:59 — REGNUM В Северной Осетии число зарегистрированных носителей коронавируса достигло 6142. За прошедший день оно выросло на 38 человек. Выздоровели за все время 5259 пациентов, или более 85%, сообщили 8 октября в минздраве региона.

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Число «активных» больных в настоящее время составляет 813 человек, из них 14 лечатся в госпиталях, остальные 799 — находятся на амбулаторном лечении.

Общее число госпитализированных выросло до 396 пациентов, только за последние сутки их стало больше на 52 человека. Среди находящихся в стационарах 12 детей, в том числе двое с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Состояние 36 пациентов оценивается как тяжелое. Они находятся в реанимации, десять из них подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались за все время 70 жителей РСО-Алании с подтвержденным диагнозом Covid-19.