Черкесск, , 17:45 — REGNUM В Карачаево-Черкесии число пациентов с подтвержденным коронавирусом выросло еще на 81 человека. Общее число носителей инфекции за все время составило 7677 человек. Об этом сообщил 8 октября глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

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Сняты с контроля медиков после выздоровления 4960 человек. За минувшие сутки число справившихся с болезнью увеличилось еще на 20 человек.

«Госпитализированы 474 человека. Среди них есть тяжелые больные, преимущественно люди старшего поколения, страдающие хроническими заболеваниями»,-написал Темрезов в своем Instagram.

Как отметил глава Карачаево-Черкесии, точных прогнозов на развитие ситуации давать в настоящее время сложно, «особенно в связи с тем, что ожидается зимний период перекрестной с гриппом вирусной нагрузки, и как поведет себя коронавирус, неизвестно».