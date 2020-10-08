Воронеж, , 17:41 — REGNUM В Воронежской области 8 октября было зафиксировано два природных пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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В 13:37 было получено сообщение о загорании сухой травы и молодого леса в Семилукском районе, недалеко от посёлка Орлов Лог. Там горело около двух гектаров травы и гектара молодого леса.

В Грибановском районе также загорелась сухая трава и молодой лес. Площадь пожара составила около двух гектаров.

Днём ранее, 7 октября, было зарегистрировано 50 вызовов пожарной охраны, в том числе на четыре крупных природных пожара — в Бобровском, Новоусманском и Лискинском районах.