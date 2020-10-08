Москва, , 17:33 — REGNUM В общественном транспорте Москвы произошли революционные изменения, сообщил 8 октября мэр столицы Сергей Собянин на церемонии выхода на линию 500-го электробуса.

«В московском транспорте произошли революционные изменения», — цитирует мэра ТАСС.

Собянин отметил появление в городе новых поездов «Ласточка» и «Иволга», трамваев «Витязь», метропоездов «Москва 2020», а также создание самого большого из городов Европы парка электробусов.

Кроме того, в столице улучшаются экологические качества автомобилей, рассказал мэр.