Москва, , 17:40 — REGNUM Около половины похоронного рынка столицы работает на нелегальной основе — в тени. Об этом директор ГБУ «Ритуал» Артём Екимов рассказал в интервью РБК.

Кладбище Татьяна Новожилова © ИА Красная весна

По мнению руководителя организации, именно «теневизация» выручки является одной из главных проблем на рынке похоронных услуг Москвы. При этом большая часть рынка работает без договоров, по причине чего клиент в правовом смысле остаётся незащищенным.

«Временщики, нацеленные исключительно на собственный наличный доход, с теневизированной выручкой и нулевыми налогами», — отметил Екимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сети Интернет активно обсуждается заявление Екимова о росте количества кремаций по сравнению с захоронениями на территории Москвы за время распространения коронавируса.

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