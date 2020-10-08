Москва, , 17:25 — REGNUM Волонтерская рота «Боевого братства» возобновила работу по поддержке медицинских работников в усложняющихся эпидемиологических условиях. Коллективу 55-й подстанции скорой и неотложной помощи в Троицке (Новая Москва) передали 50 кг колбасных изделий, которую в фонд «Арсенал добра», созданный волонтерами ветеранской организации, передал МПЗ «Рублевский», а также чай, кофе, сладости.

Кроме того, для социальных служб Новой Москвы было передано 10 000 медицинских масок и 20 000 одноразовых перчаток. Об этом рассказал депутат Госдумы от «Единой России», первый заместитель председателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин.

«В сложные весенние дни мы подружились с нашими врачами, всегда рады их видеть. Конечно, все мы были бы рады встретиться по другому поводу. Но, к сожалению, ситуация с коронавирусной инфекцией ухудшается. Нагрузка на медицинских работников растет. Прежде всего, мы должны вести себя разумно и сознательно, чтобы сохранить здоровье и жизнь своих близких, чтобы нашим врачам не пришлось вновь работать на износ. На Скорой работают особые люди — профессионалы, без громких слов спасающие людей. Спасибо им за их самоотверженный труд. Мы делали все, чтобы помочь им весной, будем продолжать эту работу и сейчас», — отметил первый заместитель председателя «Боевого братства».

Восьмое октября — день памяти преподобного Сергия Радонежского.

«Когда-то он согласился стать игуменом своей обители именно в дни, когда на Руси свирепствовала моровая язва. Пусть святой Сергий хранит и помогает нашим врачам и всем нам. Россия пережила многие испытания, выходила их них, став сильнее. Если мы будем вместе, никакому мору нас не одолеть», — сказал Дмитрий Саблин.

«Мы хорошо знаем, что работающий в сверхинтенсивном режиме персонал подстанции далеко не всегда может нормально поесть, возможность перекусить на рабочем месте актуальна. Им сейчас необходима любая помощь, которые ради спасения людей и заботы о пациентах рискуют своими жизнями», — сказал лидер движения Волонтерской Роты «Боевого Братства Антон Демидов.

«Это чрезвычайно важно, особенно сейчас, когда количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Москве ежедневно растет. Цель данной акции не только в доставке средств индивидуальной защиты и продуктов, но и в поднятии морального духа сотрудников подстанции Скорой Помощи. Это, без преувеличения, наш долг. Все мы гордимся их работой. Отмечу, что все волонтеры снабжены антисептиками, масками, перчатками и проходят тесты на коронавирус», — рассказал он.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, подстанция скорой помощи № 55 оказывает экстренную медицинскую помощь жителям городского округа Троицк, а также соседних территорий. Весной представители Волонтерской Роты «Боевого братства» неоднократно привозили продукты и подарки медикам, а весной у въезда на подстанцию Скорой помощи в Троицке создали граффити, посвященную нелегкому труду тех, кто первыми приходит на помощь, рядом посадили цветы и деревья. Работу волонтеров одобрили и медики, и жители Троицка.

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