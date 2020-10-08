Белгород, , 17:31 — REGNUM Рабочий день регистраторов продлён в поликлиниках Белгородской области. Заявки на вызов врача будут принимать до 19:00, заявила 8 октября на брифинге первый замначальника департамента здравоохранения региона Людмила Крылова.

В поликлинике Rosminzdrav.ru

Решение об увеличении рабочего дня обусловлено ростом числа обращений в регистратуры. Белгородцы, не сумевшие дозвониться в поликлиники, стали активнее жаловаться в департамент здравоохранения. Теперь принимать звонки будут до 19:00 и не только регистраторы, но и вспомогательный медперсонал, имеющий соответствующую квалификацию, например, медсёстры физиотерапевтических кабинетов. Привлекут к этой работе также студентов старших курсов медколледжа.

«Если вы не дозвонились в поликлинику и вам очень плохо (речь не идёт о температуре 37 и лёгком недомогании), вы имеете право вызвать скорую», — подчеркнула Людмила Крылова.

В поликлиниках усовершенствуют и пропускную способность линий многоканальной связи.