Стокгольм, , 18:38 — REGNUM Правительство Швеции приняло решение не снимать запрет на проведение публичных акций, число участников которых превышает 50 человек. Об этом 8 октября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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Ранее предполагалось, что шведские власти увеличат максимальное число участников массовых мероприятий до 500 человек. Таким образом, в Швеции вновь станет возможным проведение футбольных матчей и концертов.

Однако министр социальных дел и здравоохранения Лена Халленгрен заявила, что нынешняя эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, не позволяет отказаться от карантинных ограничений.

«Я понимаю, что эта новость многих разочаровала», — заявила министр спорта и культуры Аманда Линд.